اتهامات لميليشيا الحشد بالتهريب لداعش مقابل المال

أفادت مصادر "للحدث" عن توقف المعارك في مناطق الساحل الأيسر لقضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين، بسبب تراجع الإسناد الجوي للتحالف الدولي وسلاح الجو العراقي.

كما وجهت عشائر المحافظة اتهامات لقيادات في الحشد الشعبي بتهريب مواد غذائية ولوجستية لداعش مقابل مبالغ طائلة.

هذا ويثير مسار معارك ميليشيا الحشد الشعبي في الموصل مخاوف جدية من احتمال وجود مخططات لدى بغداد لاقحام الميليشيا الطائفية بمعركة السيطرة على تلعفر حيث يتوجس السكان من تكرار جرائم الحرب التي وقعت في مناطق اخرى من البلاد ذات الاغلبية السنية.



بالرغم من التطمينات الرسمية العراقية من حكومة بغداد بإبقاء ميليشيا الحشد الموالية لايران خارج تلعفر لحساسية تركيبتها السكانية المؤلفة من تركمان وسنة بمعظمهم إلا ان الواقع على الارض يقول غير ذلك.

فتهديدات قيادات الميليشيا الطائفية باقتحام المدينة لم تتوقف منذ انطلاق معركة الموصل حين اعلنت الالتفاف على المحافظة بحجة منع مسلحي التنظيم من الفرار الى سوريا وهي تبدو حتى في تماهي واضح مع القوات العراقية.



وكانت ميليشيا الحشد قد حققت تقدما كبيرا في ضواحي المدينة بالفعل خلال الايام الماضية ادت الى سيطرتها على مطار تلعفر.

وامام هذا التقدم المستمر ووعود الحكومة الزائفة يترك اهالي تلعفر العراقية ليواجهوا مصيرهم مع المسلحين الطائفيين الذين التصقت بهم اتهامات التعذيب والتنكيل والاعمال الانتقامية بحق سكان المناطق التي سبق وان دخلوها بعد فرار عناصر التنظيم منها، اذا نفذت هذه الميليشيات تهديدها واستمرت بتحديها للحكومة وسكان تلعفر.

