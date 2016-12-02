تنسيق أمني بين ميليشيات الحوثي وعصائب أهل الحق ببغداد

في إطار التنسيق العلني بين ميليشيات الحوثي والحشد الشعبي في العراق، أعلنت ميليشيا عصائب أهل الحق عن محادثات جرت بين زعيمها قيس الخزعلي ووفد الإنقلابيين برئاسة محمد القبلي في بغداد تم خلالها بحث مسائل أمنية وسياسية وفق اعلان الميليشيا العراقية.

يُشار إلى أن ميليشيا الحشد كانت أعلنت نيتها التوجه إلى اليمن للقتال مع الإنقلابيين كما تفعل في سوريا، وهو ما أكدته تصريحات إيرانية أيضا.

من جانب آخر كشفت الحكومة الأميركية أنها لا تزال ملتزمة باتفاقية الاطار الإستراتيجي مع العراق وهي داعمة لحكومة العبادي.

مبينة أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب تحدث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عن دعم الولايات المتحدة للعراق ودحر الارهاب وان يكون عراقاً موحدا.

وقالت نائب السفير الامريكي في العراق ستيفاني ويليام بشأن تصويت البرلمان العراقي على قانون الحشد الشعبي، أن تشريع البرلمان لقانون الحشد مسألة عراقية داخلية، لا شأن للولايات المتحدة فيها.

