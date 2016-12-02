الكونغرس الأميركي يمدد العقوبات على إيران.. وطهران ترد

ردت طهران اليوم الجمعة على قرار مجلس الشيوخ الأميركي تأييد تمديد العقوبات عليها لعشر سنوات، معتبرة أنه يشكل انتهاكاً للاتفاق النوويالتاريخي الذي تم التوصل إليه بين طهران والقوى العالمية الست عام 2015. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي في بيان جرت قراءته على التلفزيون "تمديد الكونجرس الأمريكي العقوبات انتهاك للاتفاق. وسنبلغ لجنة إيران المكلفة بمراقبة تنفيذ الاتفاق بذلك."

وكان مجلس الشيوخ الأميركي صوت الخميس، على تمديد العقوبات المفروضة حالياً على إيران لعشر سنوات وأرسل مشروع القانون إلى البيت الأبيض كي يوقع الرئيس باراك أوباما عليه ليصبح قانونا، مما يؤجل أي إجراءات محتملة أشد صرامة إلى العام المقبل. وحظي مشروع القانون بشبه إجماع من جانب أعضاء مجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب قد وافق على المشروع بالإجماع تقريباً في نوفمبر/تشرين الثاني، وقال مستشارون في الكونغرس إنهم يتوقعون أن يوقع أوباما عليه بمجرد وصوله لمكتبه.

