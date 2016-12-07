القمة الخليجية الـ37 تستنكر تدخلات إيران في المنطقة

اختتم قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بعد ظهر الأربعاء في قصر الصخير بالعاصمة البحرينية المنامة أعمال القمة السابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي. واستنكر البيان الختامي للقمة الخليجية، تدخلات إيران في دول المنطقة، كما دان تسييسها لفريضة الحج.

وتلا الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، البيان الختامي للقمة، الذي أكد على أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ في حفظ الأمن الإقليمي، مشدداً على ضرورة تكثيف التعاون لتطوير المنظومة الدفاعية.

من جانبه وجه أمير الكويت الدعوة لعقد القمة الخليجية القادمة في بلاده.

وقد حظيت القمة الخليجية الـ37 - التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة، بمشاركة بريطانيا - باهتمام واسع لحجم التحديات والتطورات السياسية المتسارعة، التي تواجه قادة وزعماء دول مجلس التعاون.

