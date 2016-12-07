لندن: نشاطر دول الخليج المخاوف من تدخلات إيران

على هامش مشاركتها في القمة الخليجية في البحرين التي انطلقت الثلاثاء، عبرت رئيسة الحكومة البريطانية عن مخاوف بلادها من ممارسات إيران في المنطقة.

وأكدت ماي في مقابلة كع الحدث تبث كاملة مساء الأربعاء، أن أمن الخليج من أمن المملكة المتحدة.

كما أثنت على أهمية العلاقات المتينة التي تربط الجانبين.

وكانت أعمال القمة الخليجية الـ 37 انطلقت رسميا مساء الثلاثاء في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور بريطاني.

وفي كلمته أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على أهمية الأمن والتنمية المستدامة للحفاظ على سلامة الأوطان وحماية المنجزات. وقال إن العديد من الدول العربية تمر بظروف صعبة بسبب الإرهاب والطائفية. وحول اليمن، أكد أن الجهود مستمرة لإنهاء الصراع.

