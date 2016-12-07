بريطانيا: سنساعد الخليج على التصدي لعدوان إيران

انطلقت أعمال الجلسة الختامية للقمة الخليجية الـ 37 المنعقدة في المنامة ظهر الأربعاء، حيث أكد ملك البحرين الذي يرأس الدورة الحالية للقمة في مستهل الجلسة أن مسيرة العمل بين الخليج وبريطانيا ستشهد نقلة نوعية.

من جهتها، أكدت رئيسة وزراء بريطانيا في كلمة لها عزمها عقد شراكة مع الخليج لمواجهة تهديدات إيران في المنطقة. وأكدت أن بلادها ستساعد الخليج على التصدي لعدوان إيران.

وشددت تريزا ماي على مخاطر الإرهاب التي تضرب العالم، مؤكدة أن مخاطر الأمن تزداد في الدول العربية والغربية على السواء، وأنه لا بد من العمل سوياً من أجل تقويض المخاطر الأمنية والإرهابية.

وأشارت إلى أنها جاءت اليوم إلى تلك القمة لأن هناك تاريخا حافلا من المعاهدات السابقة بين بريطانيا ودول الخليج. وقالت: "نود أن نثبت للعالم بأجمله أن لدينا العديد من الفرص التي سنستغلها سوياً".

السعودية أنقذت الآلاف من الأشخاص

وشددت على أن أمن الخليج من أمن بريطانيا أيضاً، والإرهاب الذي يستهدف دول الخليج يستهدف شوارعنا أيضاً. وأضافت: "علينا أن نكافح معاً داعش في سوريا"، مردفة أن التنظيم الإرهابي تراجع في العديد من الأماكن.

إلى ذلك، أكدت أن الاستخبارات البريطانية تلقت العديد من الإنذارات من المملكة السعودية حول تهديدات إرهابية، منقذة بذلك الآلاف من الأشخاص.

وفي ما يتعلق بإيران، أشارت إلى أن هناك تهديدا واضحا من قبل إيران لدول الخليج، لذا علينا بناء خطة استراتيجية لمواجهة تلك المسألة".

وعلى الصعيد الاقتصادي أعربت ماي عن أملها بأن تكون لندن عاصمة الاستثمار الإسلامي.

من جهته، أكد أمير الكويت في كلمته أن الأحداث الدولية أثبتت أن المملكة المتحدة حليف قوي، وأن دورها التاريخي يجعلنا نعتز بتلك العلاقة ويدفعنا إلى تعزيزها وفتح آفاق جديدة بين البلدين.

بدوره، أثنى أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني على العلاقات الوثيقة بين دول الخليج وبريطانيا. وقال: "إن العلاقات الخليجية البريطانية شهدت تطورا عبر العصور"، وأضاف أن الحوار والتعاون الاستراتيجي مستمر بين دول مجلس التعاون وبريطانيا.

وفي ما يتعلق باليمن، أكد الزياني دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، وأن مجلس التعاون يعمل من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار اليمن.