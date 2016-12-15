دي ميستورا: قد نشهد حرب شوارع بعد سقوط حلب

حذر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، الخميس، من أن تلقى إدلب نفس مصير حلب.

وقال في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فرنسا جان مارك ايرولت، يجب ضمان عدم استهداف الفارين إلى إدلب.

واضاف "هناك ما بين 1500 و 5 آلاف مقاتل في شرق حلب"، مبيناً أن أحياء في شرق حلب دمرت بالكامل بسبب القصف، وأن اتفاق اللحظة الأخيرة منع تدمير بقية أحياء شرق المدينة المنكوبة.

وأضاف "نأمل أن يتم نشر مراقبين للاشراف على اتفاق إجلاء شرق حلب قريبا".

وأكد دي ميستورا أنه حتى لو ربح النظام السوري معركة حلب فهذا لا يعني أنه انتصر.

واضاف "قد نشهد حرب شوارع بعد سقوط حلب"، موضحا ان دعمهم لجهود تركيا في حلب بسبب حدودها الطويلة مع سوريا.

وقال دي ميستورا "لا نفع لمفاوضات مع معارضة محسوبة على النظام".

من جانبه قال وزير خارجية فرنسا، أن قرابة 50 ألف شخص لا يزالون في أحياء شرق حلب، مضيفاً "النظام السوري والميليشيات لديهم حقد ونتخوف من اعمال انتقامية".

وقال "ان نظام الأسد ارتكب فظائع في حلب بدعم من إيران وروسيا".

وتابع "المعارضة تم إضعافها في حلب والروس والميليشيات استخدموا كل السبل".

وقال وزير خارجية فرنسا، كان يجب أن تكون الرقة أولوية الروس وليست حلب.

واضاف "ناقشت مع دي ميستورا وجوب اضطلاع الأمم المتحدة بدورها".