أوباما: يدا نظام الأسد ورسيا ملطختان بالدماء في سوريا

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة، أن الروس يحاولون التغطية على النظام السوري وخداع العالم.

وأضاف أوباما في مؤتمر صحفي من واشنطن، إلى نشر مراقبين محايدين في حلب، مشيرا إلى أن يدا النظام السوري وروسيا ملطختان بالدماء في سوريا.

وأكد الرئيس الأميركي أنهم متعاونون مع الإدارة الأميركية المقبلة.

من جانبها اعلنت السفيرة الأميركية لدى الامم المتحدة الجمعة ان مجلس الأمن الدولي قد يصوت نهاية الأسبوع على مشروع قرار فرنسي يطلب نشر مراقبين دوليين للاشراف على عمليات الاجلاء من شرق حلب، مؤكدة تأييد واشنطن للمشروع الفرنسي.

وقالت سامنتا باور "نأمل بالتصويت نهاية هذا الاسبوع بسبب الطابع الملح جدا" لهذا الملف.

وفي وقت سابق، اعلن السفير الفرنسي فرنسوا دولاتر ان بلاده تأمل بـ"تفاهم يشمل روسيا" حول مشروع قرارها في شان حلب الذي تقدمه لمجلس الامن الجمعة.