مقتل 13 في انفجار حافلة في "قيصرية" وسط تركيا

قتل 13 شخصاً وأصيب أكثر من 48 السبت في انفجار حافلة عسكرية في مدينة قيصرية وسط تركيا.

وكانت مصادر أمنية تركية أفادت بانفجار حافلة أمام جامعة ارجيس، ووقوع قتلى وجرحى. وأضافت المصادر أن الحافلة كانت تقل جنوداً أتراكاً.

في حين أفادت وكالة دوجان بأن الحافلة انفجرت أثناء مرورها قرب سيارة يعتقد أنها ملغمة.

وظهر في لقطات بثها التلفزيون هيكل الحافلة يتصاعد منه الدخان. وتحدثت شبكة "أن تي في" عن سقوط قتلى أيضا.

إلى ذلك، أفادت مصادر طبية في مستشفى محلي أن أكثر من 48 شخصا أصيبوا في الانفجار، وقتل 13.

ويأتي هذا التفجير بعد أسبوع (9 ديسمبر) على تفجير أودى بحياة 44 شخصاً في اسطنبول، وتبنته مجماعة "صقور حرية كردستان".

وتعتبر قيصرية من المدن الكبرى في وسط تركيا، وتشكل مركزاً صناعياً، ولم تطلها الاعتداءات التي هزت تركيا خلال السنة الجارية، ونسبت إلى تنظيم داعش أو مجموعات كردية.

