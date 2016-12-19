تعرف على غرائب حكومة لبنان الجديدة

حكومة لبنان التي استغرق تشكيلها 48 يوماً خرجت أخيراً بثلاثين وزيراً. وفي حال إجراء الانتخابات النيابية في موعدها فهي لن تعيش أكثر من 5 أشهر.

الحكومة بتشكيلتها وواقعها كرست فيها ميليشيا حزب الله ما تعتبره انتصارا.

أما الحكومة فضمت أول وزيرة محجبة بتاريخ الحكومات اللبنانية إضافة إلى 8 وزراء دولة وذلك إرضاء لحزب الله وحلفائه في حين بقيت الكتائب اللبنانية خارج هذه التشكيلة.

كذلك، كانت اختصاصات الوزراء بعيدة عن الحقائب التي تسلموها فوزير شؤون المرأة رجل، ووزير الصحة يحمل شهادات عدة في مجال الاتصالات وتقنية المعرفة، ووزير العدل مناهض للمحكمة الدولية المخصصة باغتيال الحريري وعمل كمستشار قانوني لفريق الدفاع عن المتهمين الأربعة المنتمين لميليشيا حزب الله، وعمل كمستشار قانوني في صياغة الدستور الجديد للنظام السوري.

أما وزير الدفاع فمقرب من ميليشيا حزب الله. ووزير الاتصالات حاصل على شهادة إدارة الأعمال لا الاتصالات، بينما وزير الثقافة طبيب جراح، ووزير الأشغال كان موكلاً في قضية توقيف الوزير السابق ميشال سماحة الذي حوكم بالتحضير لاغتيالات وتفجيرات بتوجيه من النظام السوري.

لكن وزير البيئة رئيس بلدية سابق.

أما وزير الخارجية فمهندس واحتفظ بالمنصب لكونه صهر رئيس الجمهورية، أما الذي سيمثل فئة الشباب فبعيد عنهم كما يبدو من صوره.