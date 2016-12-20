تركيا لأميركا: منظمة غولن خلف اغتيال سفير روسيا بأنقرة

ابلغ مولود تشاوش أوغلو وزير الخارجية التركي الثلاثاء نظيره الأميركي جون كيري ان منظمة فتح الله غولن تقف وراء اغتيال السفير الروسي في تركيا، بحسب ما اوردته وكالة الاناضول.

وقال الوزير التركي اثناء الاتصال ان "تركيا وروسيا تعرفان من (يقف) وراء الهجوم على السفير الروسي في انقرة اندريه كارلوف، أنها اف اي تي او" الاسم المختصر لشبكة غولن، بحسب الوكالة.

وكان شرطي تركي قتل مساء الاثنين برصاصات عدة السفير الروسي في انقرة اندريه كارلوف وقال انه اراد بذلك الانتقام لحلب السورية التي باتت تحت السيطرة شبه الكاملة للجيش السوري المدعوم من موسكو.

وسارع رئيس بلدية انقرة مليح غوكشيك ووسائل اعلام حكومية الى توجيه اصابع الإتهام لشبكة غولن، معتبرين ان عملية الاغتيال تهدف إلى ضرب التقارب الروسي التركي مؤخرا.

من جهته أكد غولن المقيم في الولايات المتحدة منذ تسعينات القرن الماضي، انه "مصدوم وحزين جدا" لاغتيال السفير الروسي.

واضاف في بيان نشر قبل اتهامات الوزير التركي "ادين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الدنيء".

فيما وصف الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين عملية اغتيال السفير الروسي في أنقرة بالعمل الاستفزازي من قبل الساعين للإضرار بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار أردوغان إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة للتحقيق في مقتل السفير.

في المقابل اعتبر بوتين أن الواقعة تستهدف العلاقات الروسية التركية وجهود السلام في سوريا.

وأكد بوتين أن المحققين الروس فتحوا تحقيقا جنائيا في الحادث وسيتوجهون إلى تركيا.

هذا ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم بالعمل الإرهابي.

من جهتها، دانت وزارة الخارجية الأميركية الاعتداء، كما قال البيت الأبيض إن فريق الأمن القومي أطلع أوباما على الواقعة.

في الأثناء، بادرت حركة غولن بإدانة اغتيال السفير الروسي نافية أي تورط لها في العملية.