الأمم المتحدة: استئناف المفاوضات السورية في 8 فبراير

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا أن المفاوضات بين مختلف الأطراف السورية ستستأنف في الثامن من فبراير القادم في مدينة جنيف السويسرية.

وفي بيان رسمي أشاد دي ميستورا باعتماد قرار في مجلس الأمن لإرسال مراقبين دوليين إلى حلب.

ويطلب القرار من الأمم المتحدة مراقبةَ ورصدَ عملية الإجلاء من حلب والتحضير لنشر طواقم اممية جديدة.

ويطالب القرارُ جميعَ الاطراف بضمان انتشار غير مشروط وآمن لطواقم الأمم المتحدة في حلب.

ويشدد القرار على ضرورة تقديم الحماية للمدنيين الذين اختاروا البقاء في حلب، وضمان أمن النازحين الطوعيين أثناء عملية الإجلاء حتى مقصدهم الأخير.

كما يطالب جميع الأطراف بالسماح للطواقم الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بالعمل دون عوائق في طرفي حلب.