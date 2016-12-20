حادث الدهس في برلين عمل إرهابي نفذه لاجئ باكستاني

أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن حادث الدهس في برلين "عمل إرهابي" ربما نفذه طالب لجوء باكستاني.

واعتقلت الشرطة الألمانية منفذ عملية الدهس التي أوقعت 12 قتيلا و48 مصابا. وقالت إنه باكستاني دخل البلاد منذ سنة واسمه نافيد وعمره ثلاثة وعشرون عاما.

وأكدت وزارة الداخلية الألمانية أن عملية الدهس في سوق الميلاد في برلين أوقعت 12 قتيلا و48 مصابا.

وقالت صحيفة دير شبيغيل الألمانية إن السلطات تعتقد أن الموقوف هو سائق الشاحنة، فيما أشارت إلى أن راكبا آخرا في الشاحنة قُتل.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة الجنائية في برلين هي من استلمت ملف التحقيقات ما يشير إلى التعامل مع الهجوم على أنه "عمل إرهابي".

صحيفة بيلد كشفت من جهتها أن المنفذ هو باكستاني عمره ثلاثة وعشرون عاما يدعى نافيد دخل البلاد منذ سنة.