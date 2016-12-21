مجاهدي خلق: فيلق القدس ارتكب انتهاكات في حلب

نقلت صحيفة "واشنطن تايمز" الأميركية عن مصادر في منظمة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة، أن فيلق القدس الإيراني لعب دورا كبيرا في ارتكاب انتهاكات بمدينة حلب السورية، بحسب ما نقلت قناة "الحدث" الأربعاء.

وذكرت المنظمة أن الفيلق لعب هذا الدور من خلال بناء قواعد عسكرية حول المدينة، وجذب ميليشيات مقاتلة تعمل له من لبنان والعراق وأفغانستان، وتنفذ عمليات قتل وإعدامات.

وأصدرت المنظمة، التي تعد من أكبر المعارضين للحكومة الإيرانية، تقريرا استخباراتيا يفيد بأن الفصائل التابعة للحرس الإيراني الموجود في حلب ارتكبت انتهاكات تشمل منع المدنيين من الخروج من المدينة، بمن فيهم الأطفال والنساء، وتصفية معارضين ومدنيين.

وأكدت المصادر أن لدى إيران في حلب جيشا مؤلفا من 25 ألف عنصر من المقاتلين الإيرانيين، فضلا عن الميليشيات التي تتلقى دعما ماليا من طهران.

ونقلت الصحيفة الأميركية عن رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، مريم رجوي، قولها إن استراتيجية طهران في سوريا تعكس تواطؤا في أبشع جرائم حرب مرتكبة خلال القرن الـ 21.