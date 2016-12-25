مفاجأة التحقيقات مع عائلة منفذ هجوم برلين!

الفقر المدقع والبطالة والفهم الخاطئ للتعاليم الدينية خلطة سرية تحيل شريحة من الشباب التونسي لقمة سائغة للشبكات الإرهابية لتجنيدهم وتلقي بهم إلى دهاليز الإرهاب بهذا يفسر أهالي مدينة الوسلاتية التي تقطن فيها عائلة أنيس العامري المتهم بالوقوف وراء حادثة الدهس في برلين.

جيل العامري وغيره ممن انزلقت بهم الأقدام إلى منظمات إرهابية هم أبناء حقبة تجفيف المنابع التي كرسها الرئيس المخلوع بن علي فلما عزّت الثقافة الدينية المعتدلة استعاض عنها هؤلاء بمصادر مشبوهة على الشبكة العنكبوتية أوصلتهم إلى ما وصلوا إليه.

وبعد التحريات أوقفت السلطات التونسية خلية إرهابية تنشط في فوشانة على علاقة بالعامري مؤلفة من ثلاثة أفراد أحدها ابن شقيقته الذي اعترف بأنه تواصل مع خاله عن طريق تطبيق تيليغرام المشفر بهدف الإفلات من عيون السلطات.

وقالت التحقيقات إن العامري أرسل مبلغا من المال لابن شقيقته ليسافر به إلى ألمانيا ويلتحق بجماعة إرهابية وتابعت أنه شجعه على تقديم الولاء للبغدادي.

