تركيا تطالب بدعم جوي من التحالف في هجومها على داعش

طلبت تركيا الأثنين دعما جويا من التحالف الدولي بقيادة واشنطن لمساندة هجوم القوات التركية على مدينة الباب التي تعتبر معقلا لتنظيم داعش في شمال سوريا.

وقال ابراهيم كالين المتحدث باسم الرئيس رجب طيب اردوغان "بشأن عملياتنا في الباب (...) من واجب التحالف الدولي تحمل مسؤولياته خصوصا من ناحية تأمين غطاء جوي".

واضاف خلال مؤتمر صحافي "يمكن احيانا للأحوال الجوية أن تتسبب بتأخير، لكن غياب الغطاء الجوي عندما لا يكون هناك سبب مبرر غير مقبول".

ويحاول مقاتلو المعارضة السورية بدعم من الجيش التركي منذ اسابيع السيطرة على مدينة الباب التي تكبدت فيها انقرة الاسبوع الماضي خسائر فادحة.

وقتل تنظيم داعش الاربعاء في الباب 16 جنديا تركيا، وهو اليوم الاكثر دموية للجيش التركي منذ اطلاقه في آب/اغسطس عملية عسكرية في شمال سوريا ضد تنظيم داعش.