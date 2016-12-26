روسيا.. العمل الإرهابي ليس سبباً رئيسيا لتحطم الطائرة

استبعدت روسيا الاثنين فرضية الارهاب من حادث تحطم طائرة توبوليف 154، التي كانت متجهة إلى سوريا وعلى متنها ما 92 شخصاً. وقالت موسكو إن العمل الإرهابي لا يدخل ضمن الأسباب الرئيسية لكارثة الطائرة.

وقد فتح الجيش الروسي تحقيقا جنائيا بشأن تحطم الطائرة. كما شكلت لجنة برئاسة وزير النقل مكسيم سوكولوف لهذا الغرض. وقال سوكولوف الذي وصل إلى سوتشي (جنوب غرب) مساء الأحد انه "سيتم درس كل الاسباب المحتملة (لتحطم الطائرة)"، لكنه اعتبر أنه "من السابق لاوانه" التحدث عن أي فرضية ممكنة، وخصوصا احتمال وقوع عمل ارهابي.

وجاءت تصريحات سوكولوف بينما ذكرت مصادر لم تكشف، لوكالات الأنباء الروسية تفسيرات عديدة للحادث من الخلل الفني إلى خطأ في القيادة.

وقال سوكولوف انه "لم يعثر للأسف" على الصندوقين الأسودين، مؤكدا ان عمليات البحث ستستمر الاثنين.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن في وقت سابق، الاثنين يوم حداد وطني بعد سقوط وتحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 92 راكبا أغلبهم من الفرقة الموسيقية اكسندورف، كانت في طريقها إلى قاعدة حميميم في سوريا لتقديم أحد العروض بمناسبة رأس السنة.

هذا وعثرت فرق الإنقاذ الروسية على جثث عدد من الضحايا وحقائب الركاب، الذين كانوا على متن الطائرة العسكرية الروسية، التي تحطمت، الأحد، فوق البحر الأسود، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود لأحياء على متن الطائرة المنكوبة، فيما تم العثور على أجزاء من حطامها.

