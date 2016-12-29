أوروبا تستعد لعيد رأس السنة وسط إجراءات أمنية مشددة

تستعد الدول الأوروبية لاستقبال العام 2017 وسط تدابير أمنية مشددة نتيجة المخاوف من تهديدات إرهابية جيدة، تهزّ مدنها وعواصمها، حيث شهدت مدن أوروبية عدة عمليات توقيف لمشتبه بضلوعهم في أنشطة إرهابية.

ففيما يستعد الأوروبيون لتوديع العام الذي طغت عليه الاعتداءات الإرهابية واستقبال عام جديد على أمل أن يكون بحلة السلام، وسط تشديدات أمنية ومخاوف بسبب التهديدات الإرهابية.

الاستنفار الأمني وصل إلى أعلى درجاته في مدن وعواصم أوروبية، بعد تصاعد التهديدات من جانب تنظيمات إرهابية بشنّ هجمات تزامناً مع الاحتفالات بالأعياد.

وفي إطار الحملة الأمنية المكثفة شهدت مدن أوروبية عدة عمليات توقيف لمشتبه بضلوعهم بأنشطة إرهابية وانتمائهم لجماعات متطرفة، حيث أوقفت السلطات الإسبانية شخصين متهمين بالإرهاب وعثرت خلال عملية دهم أعقبت الاعتقال على أربعة مخازن لبنادق وذخائر جنوب العاصمة مدريد.

وفي أعقاب التحقيقات الجارية عن هجوم برلين الأخير أوقفت السلطات الألمانية رجلاً تونسياً للاشتباه في ضلوعه في هجوم الشاحنة، الذي نفذه أنيس العامري في العاصمة برلين، وأدى إلى مقتل 12 شخصاً.