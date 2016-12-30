أنقرة: نرحب بمشاركة الولايات المتحدة في اجتماع استانة

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، إن بلاده ترحب بمشاركة الولايات المتحدة في اجتماع أستانة.

وأضاف تشاووش أوغلو للصحفيين في مدينة ألانيا في جنوب تركيا في تعليقات بثها التلفزيون على الهواء مباشرة "أبلغنا روسيا من البداية أن منظمة إرهابية مثل وحدات حماية الشعب يجب ألا تشارك في (محادثات) أستانة.



وقال ايضاً "أذا ألقى حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب السلاح وأيدا وحدة أراضي سوريا فيمكن إدراجهما في إطار حل شامل".

وتتحضر "أستانة" لاستضافة المفاوضات السورية المرتقبة.

وفي هذا السياق، قال مكتب رئيس كازاخستان نور سلطان نزارباييف الجمعة إنه أمر وزارة الخارجية بالتحضير لاستضافة محادثات بشأن سوريا في العاصمة أستانة في المستقبل القريب.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار أن الأطراف المتحاربة مستعدة أيضاً لبدء محادثات السلام المقرر إجراؤها في العاصمة الكازاخية.



