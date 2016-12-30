روسيا تنفي إغلاق مدرسة أميركية في موسكو

نفت وزارة الخارجية الروسية صحة الأنباء التي انتشرت على وسائل إعلام أمريكية وتحدثت عن إغلاق المدرسة الإنكليزية الأمريكية في موسكو، ردا على العقوبات الأمريكية الجديدة.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في صفحتها على "فيسبوك" الجمعة 30، "إن ذلك كذب. يبدو أن البيت البيض فقد الصواب، وبدأ يخترع العقوبات ضد أطفاله".

هذا وأعلن مسؤول أمريكي في وقت سابق اليوم، أن روسيا ردت على العقوبات الأخيرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي باراك أوباما عبر إغلاق مدرسة أنجلو-أمريكية في العاصمة موسكو.



وبحسب المسؤول فإن المدرسة يرتادها أبناء موظفين في سفارات أمريكا وبريطانيا وكندا إلى جانب أطفال من جنسيات غربية أخرى، لافتا إلى أن الأمر الحكومي الروسي يشمل أيضا إغلاق سبل الوصول إلى مجمع تابع للسفارة الأمريكية مخصص لقضاء العطل والإجازات ويقع في منطقة سيربرياني بور قرب موسكو. من جهته قال بول سيكستون، مدير المدرسة الأنجلو- أمريكية بموسكو إنه "غير قادر على تأكيد الإغلاق، بانتظار معلومات محددة.

الجدير بالذكر أن واشنطن فرضت يوم 29 ديسمبر/كانون الأول عقوبات جديدة على روسيا طالت بعض الشركات، والأجهزة الأمنية، وقيادة القوات المسلحة الروسية. بالإضافة إلى ذلك أعلنت السلطات الأمريكية 35 ديبلوماسيا روسيا شخصيات غير مرغوب فيهم وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة الأراضي الأمريكية، وذلك على خلفية مزاعم بشأن "تدخل روسي" في انتخابات الرئاسة الأمريكية.