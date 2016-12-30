بوتين: موسكو لن ترد بطرد أي دبلوماسي أميركي

قال الرئيس الروسي الجمعة، أن موسكو لن ترد بطرد أي دبلوماسي أميركي من أراضيها وانها تحتفظ لنفسها بحق الرد على العقوبات الأميركية "غير الودية ولن ننحدر لهذا المستوى".

واضاف "ان الاجراءات الامريكية الأخيرة استفزازية وموجهة لضرب العلاقات الروسية الأميركية".

وكانت أميركا قررت أمس الخميس، طرد 35 دبلوماسياً روسياً من واشنطن وسان فرانسيسكو وامهالهم 72 ساعة للمغادرة، فيما اقترحت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المعاملة بالمثل وطرد 35 دبلوماسياً أميركاً.

وأشارت وكالة تاس الروسية إلى وجود تحرك فعلي لطردهم.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية سيرجي لافروف أن روسيا لن تدع العقوبات الأميركية تمر دون رد. واقترح منع السفارة الأميركية في موسكو من استخدام اثنين من المباني التابعة لها.

من جهته، قال رئيس وزراء روسيا ديمتري ميدفيديف اليوم الجمعة إن إدارة الرئيس باراك أوباما تنهي حكمها للولايات المتحدة "بنوبة معاداة لروسيا".

وأضاف في صفحته على فيسبوك بعد يوم من فرض عقوبات أمريكية على روسيا ردا على اختراق إلكتروني مزعوم لمؤسسات الحزب الديمقراطي الأمريكي "المؤسف أن إدارة أوباما التي بدأت عملها باستعادة علاقاتنا تنهي حكمها بنوبة معاداة لروسيا. صاحبتكم السلامة."

وكانت أميركا قررت الخميس، طرد 35 دبلوماسياً روسياً من واشنطن وسان فرانسيسكو وأمهلتهم 72 ساعة للمغادرة على خلفية اتهام روسيا بالتدخل في انتخابات الرئاسة الأميركية. وأعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 9 كيانات وأفراد بينهم جهازا مخابرات روسيان و4 ضباط مخابرات و3 شركات قدمت دعما ماديا للمخابرات.

وقال أوباما في بيان إن العقوبات لا تتوقف عند هذا الحد، محذرا من ان الولايات المتحدة ستتخذ خطوات أخرى "في الوقت الذي نختاره بما في ذلك عمليات لن يتم الكشف عنها".



