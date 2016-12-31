ترمب معجب بذكاء بوتين

أشاد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب الجمعة بـ "الذكاء الشديد" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عدم رده على قرار واشنطن فرض عقوبات على موسكو إثر اتهامها بالتدخل في الانتخابات الرئاسية.

وكتب ترمب في تغريدة على تويتر: "خطوة موفقة (من بوتين) بالنسبة الى الإرجاء. لقد عرفت دائما أنه شديد الذكاء"، في اشارة الى استبعاد الرئيس الروسي معاملة واشنطن بالمثل بعد فرضها عقوبات على موسكو تضمنت طرد دبلوماسيين.

وكان الرئيس الروسي بوتين، قد قال في وقت سابق الجمعة، إن موسكو لن تطرد أحداً من الدبلوماسيين الأميركيين رداً على العقوبات الأميركية ضد روسيا لاتهامها بالتدخل في الانتخابات الأميركية، وتحتفظ بحق الرد على الإجراءات الأميركية غير الودية، ولن تنحدر لهذا المستوى.

وأضاف أن الإجراءات الأميركية الأخيرة استفزازية وموجهة لضرب العلاقات الروسية الأميركية. مردفا أن بلاده ستنتظر أفعال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب قبل اتخاذ أي خطوة بشأن العلاقة مع واشنطن. ومضى يقول "لكننا لن ننزل إلى مستوى دبلوماسية غير مسؤولة... ولن نخلق مشاكل للدبلوماسيين الأميركيين".

وتابع بوتين "من المؤسف أن إدارة أوباما تنهي عملها بهذه الطريقة، لكنني أتمنى له ولأفراد أسرته عاما سعيدا رغم كل شيء".

ودعا الرئيس الروسي "كل أبناء الدبلوماسيين الأميركيين" المعتمدين في روسيا إلى الاحتفال التقليدي الذي يقام في الكرملين بمناسبة عيد رأس السنة وعيد الميلاد لدى الطائفة الأرثوذكسية في السابع من يناير.

