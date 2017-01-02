منفذ هجوم اسطنبول ينتمي لإحدى دول آسيا الوسطى

كشفت وسائل إعلام تركية أن منفذ هجوم اسطنبول ينتمي إلى إحدى دول آسيا الوسطى، فيما نفى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدرم، أن يكون منفذ الهجوم ارتدى زي بابا نويل، وقال إن المنفذ دخل وبدأ يطلق النار بشكل عشوائي.

وأكد يلدرم أن التحقيق جار لمعرفة هوية هذا القاتل، على حد تعبيره.

وأضاف يلدرم: "الإرهاب يحاول استهداف قوة تركيا ووحدتها، ونحن نشن حربا شرسة ضد أكثر من تنظيم إرهابي، أقول إنه لا توجد دولة في العالم بمأمن من العمليات الإرهابية، ولهذا لا يجب التعامل مع خطر الإرهاب بمعايير مزدوجة، البعض قال إن القاتل كان يرتدي زي "بابا نويل" هذا غير صحيح، وإنما دخل وبدأ في إطلاق النار بشكل عشوائي، نحن نقوم بالتحقيقات اللازمة من أجل إيجاده، وسنصل إلى هويته عما قريب".