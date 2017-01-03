القبض على لاجئ سوري بتهمة التخطيط لتفجير شاحنة ببرلين

ألقت السلطات الألمانية القبض على لاجئ سوري يُشتبه أنه كان يخطط للحصول على أموال من تنظيم داعش وشراء شاحنات لشن هجوم على حشد من الناس، بحسب تصريحات لمسؤولين ألمان.

ويبدو أن موقف المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يزداد سوءا أمام معارضيها بسبب سياسة الباب المفتوح التي اتبعتها في حق اللاجئين، كلما كشفت الجهات الأمنية عن تورط أحدهم في حادث إرهابي.

الشرطة الألمانية تمكنت هذه المرة من منع هجوم محتمل كان يخطط له لاجئ سوري، بحسب تصريحات ممثل الادعاء في مدينة ساربروكن غرب ألمانيا.

وبحسب الادعاء، فإن اللاجئ السوري الذي يبلغ من العمر 38 عاما يشتبه بسعيه لجمع الأموال من تنظيم داعش في سوريا لشراء شاحنات وتحميل 500-400 كيلوغرام من المواد المتفجرة في كل منها.

تفصيلا فإن ممثل الادعاء في مدينة "ساربروكن" وجه للاجئ السوري تهمة السعي للحصول على مبلغ 180 ألف يورو من تنظيم داعش لدهس حشد من الناس بشاحنة ملغمة.

المشتبه فيه اعترف بالاتصال بتنظيم داعش، لكنه نفى تماما أنه كانت لديه أي خطط لشن هجوم، مشيرا إلى أنه أراد المال لدعم عائلته في سوريا، وأن هدفه كان خداع التنظيم المتشدد لإرسال أموال له.

السلطات الألمانية أوضحت أن المشتبه فيه وصل إلى ألمانيا في الخامس من ديسمبر عام 2014 طالبا اللجوء في ألمانيا.