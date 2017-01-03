تركيا تطلق سراح المشتبه به في هجوم اسطنبول

أفادت وسائل إعلام بأن المشتبه به في تنفيذ هجوم اسطنبول المواطن القرغيزي لاخي ماشرابوف عاد إلى بلاده اليوم بعد استجوابه من قبل أفراد الأمن في تركيا.



وأعلنت وكالة "أكي برس" القرغيزية أن أفراد الأمن استجوبوا ماشرابوف قبل مغادرته اسطنبول، وهو نفى قطعيا ضلوعه في هجوم رأس السنة، موضحا أن زيارته إلى تركيا كانت متعلقة بالمسائل التجارية.

وكانت الشرطة التركية وزعت تسجيلا من كاميرا مراقبة يظهر وجه المشتبه بتنفيذه الهجوم الدموي في اسطنبول وقد تم التقاط الفيديو على طريقة السلفي في ميدان تقسيم قبل ساعات من وقوع الهجوم وفقا للأمن التركي.

هذا وافادت وكالة أنباء التركية باعتقال اجنبيين في مطار اتاتورك الدولي في اسطنبول في اطار التحقيقات الجارية لكشف المتورطين في هجوم ليلة راس السنة الذي تبناه داعش.

واعتقل الشخصان اللذين لم تكشف السلطات عن هويتهما عند مدخل قاعة المغادرين للرحلات الدولية، واقتيدا الى المقر العام للامن في اسطنبول حيث اوقفا قيد التحقيق.

ويرفع اعتقال هذين الشخصين الى 16 عدد الاشخاص الموقوفين على ذمة التحقيق في اطار التحقيق في الهجوم الذي لا يزال منفذه متواريا عن الانظار.