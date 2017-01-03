عقيلة صالح يقدم مقترحات جديدة لحل الأزمة الليبية

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح في تصريحات صحفية لبوابة الوسط الليبية إنه حصل على دعم مصري لعدة مقترحات تهدف لحل الأزمة السياسية في ليبيا.

وقال صالح إن هذه المقترحات تشمل تقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي المنبثق عن حكومة الوفاق إلى أربعة هم الرئيس وثلاثة نواب يمثل كل واحد منهم أحد الأقاليم الليبية الثلاثة.. واقترح صالح إبقاء صفة القائد العام كما هي لدى مجلس النواب وأن يتم الفصل بين رئاسة الوزراء والمجلس الرئاسي وإلغاء منصب وزير الدفاع في الحكومة لوجود قائد عام للجيش بصلاحيات الوزير.

وأشار صالح إلى أن الفريق محمود حجازي رئيس الأركان المصري أيد هذه المقترحات ووعد بالسير في هذا الاتجاه للوصول إلى حل مناسب مع باقي أطراف الأزمة الليبية.