ليبيا.. استقالة نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني

تشهد أروقة حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي الليبي أزمة جديدة بعد إعلان نائب رئيس المجلس موسى الكوني استقالته في خضم جدل سياسي حول قرارات للمجلس حول تعيينات كان قد أعلنها نائب رئيس المجلس الآخر، فتحي المجبري، في جهاز المخابرات وقوات مكافحة الإرهاب ووزارة العدل.

وذكر الكوني أن أعضاء المجلس فشلوا في التوصل إلى حل ينهي الأزمات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد، مبديا في الوقت ذاته استعداده الكامل للمساءلة القضائية عن كل ما صدر منه خلال فترة عضويته في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وبهذا الإعلان يكون موسى الكوني أول عضو في المجلس الرئاسي يقدم استقالته بشكل رسمي.

ويذكر أن كلا من النائبين علي القطراني وعمر الأسود، جمدا عضويتهما في المجلس، ولم يشاركا في اجتماعاته منذ وصوله إلى العاصمة طرابلس شهر مارس الماضي.

الجدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج تجد صعوبة كبيرة في فرض الأمن رغم تلقيها الدعم الدولي الكبير، ورغم سيطرتها بالتدريج على بعض الوزارات، إلا أنها اتهمت بالعجز عن تحسين الأمن أو علاج أزمة السيولة والتضخم والتدهور الشديد في الرعاية الصحية.