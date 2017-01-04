تركيا.. 3 أشهر إضافية لحالة الطوارئ

وافق البرلمان التركي، الثلاثاء، على تمديد حالة الطوارئ السارية في البلاد منذ الانقلاب العسكري الفاشل في 15 تموز/يوليو لمدة 3 أشهر إضافية، في قرار يأتي بعد 3 أيام على الاعتداء الدامي الذي استهدف ملهى ليليا في اسطنبول.

ومدد البرلمان حالة الطوارئ مرة واحدة من قبل حتى 17 يناير/كانون الثاني المقبل.

وتتعقب الحكومة التركية العناصر المشاركة والمؤيدة للانقلاب في مختلف الدوائر، في محاولة للسيطرة على الأوضاع، بعد أن نجحت حركة شعبية في إحباط الانقلاب المذكور.

وتنتقد دول أوروبية محاولة أنقرة فرض الاستقرار والحفاظ على النظام الديمقراطي.

وتواجه تركيا هجمات إرهابية متتالية من قبل تنظيم داعش وجماعات الأكراد المسلحة.

وأسفر الهجوم المسلح على ملهى ليلي في وسط اسطنبول ليلة العام الميلاد الجديد السبت عن سقوط 39 قتيلا.

