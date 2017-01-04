توأمة إيرانية بين حلب وخرمشهر والأسد يهنئ

قدم رئيس النظام السوري التهنئة لإيران على ما وصفه بالانتصارات التي تحققت في سوريا.. جاء هذا خلال لقاء بشار الأسد مع وفد برلماني إيراني برئاسة رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري علاء الدين بروجردي الذي شبّه ما وصفه انتصارا في حلب باستعادة خرمشهر من العراق..

وكان علي أكبر ولايتي المستشار الأول للمرشد الإيراني علي خامنئي قال ان ميليشيات حزب الله اللبناني لن تخرج من سوريا، معتبرا المطالب باخراجها "دعاية أعداء" على حد قوله

وتتجه الآمال إلى آستانة لفتح صفحة قد تكون منطلقاً لحل الأزمة السورية، والمحادثات المرتقبة بين النظام والمعارضة لا يزال الطريقَ إليها غير معبّدة.. خصوصاً أن أساسها مرتبط بوقف النار بسوريا... ووقفُ النار هذا لا يزال مخترقاً... وطهران متهمة بوضع حواجز أمام الهدنة وخاصة بعد تصريحات علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني الذي رفض خروج ميليشيا حزب من سوريا.

فحول وقف النار والإبقاء عليه... روسيا لا مصلحة لها في خرقه بقدر اهتمامها بلعب دور "عرّاب الحل بسوريا", أما إيران فتُشير المعطيات إلى أنّ ورقة ضغطها لحجز دور أساسي لها في المحادثات هو بنسف الهدنة أو بالابقاء عليها عبر ميليشياتها غير النظامية التي أتامر منها صراحة... ما استدعى وزير الخارجية التركي للطلب من إيران الضغط على المليشيات والنظام لوقف انتهاك وقف النار في سوريا.

التقارب الروسي - التركي لم يعجب طهران... فنقلت وسائل إعلامها "امتعاضا" إيرانيا من هذا التقارب، معتبرة ذلك تهميشاً للدور الإيراني وإضعافاً لدور طهران لإخراجها من طاولة المحادثات.

أيضاً هناك وسائل إعلام إيرانية نقلت محادثة بين روحاني وبوتين قبل 3 أيام، على أنّ روحاني ذكر أنّ اتفاق وقف إطلاق النار في عموم سوريا تمّ بجهود إيرانية روسية سورية... ما رأى فيه مراقبون شبه تهديد - مبطّن بأن إيران ستعمد إلى نسف الهدنة, إن كان هناك من أي مسعى لتهميش دورها في أي اتفاق مقبل.