سجال حاد بين ترمب ومراسل سي أن أن

أسكت الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، في أول مؤتمر صحافي له منذ انتخابه، مراسل قناة "سي أن أن" العالمية وحصل سجال حاد بينهما.

وفيما طالب المراسل المخضرم جيم أكوستا من قناة "CNN" بتوجيه سؤال إلى ترمب، رفض الأخير بطريقة "عنيفة" الإجابة عن السؤال، وتجاوزه إلى غيره من المشاركين في المؤتمر.

وجاء الحوار كالتالي، حيث قال مراسل CNN، جيم أكوستا: هل يمكنك أن تمنحنا فرصة؟ أنت تهاجم منظمتنا الإخبارية؟

فرد دونالد ترمب: منظمتكم فظيعة، وتوجه (ترمب لمراسلة أخرى) بالقول :تفضلي.

وقال ترمب موجها كلامه لمراسل CNN: اصمت، اصمت، اصمت: لا تكن فظاً.. لا تكن فظاً

ليرد مراسل CNN: هل يمكنك أن تسمح بسؤال؟

فيما جاء رد ترمب عنيفاً: لا تكن وقحا.. لن أمنحك سؤالاً، أخباركم مزيفة -وذلك في إشارة إلى قناة CNN-.

وكانت شبكة "سي أن أن" أول من نشرت مذكرة تضمن معلومات لم تؤكدها الاستخبارات الأميركية، مفادها أن لدى روسيا أشرطة فيديو ومعلومات سرية تظهر ترمب في أوضاع مشينة خلال زياراته السابقة لموسكو.