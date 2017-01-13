أنقرة: دعوات أستانة ستوزع الأسبوع المقبل

صرح وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو ان روسيا وافقت على ضرورة ان تشارك الولايات المتحدة في المحادثات بشأن المستقبل السياسي لسوريا والمزمع عقدها في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

واشار تشاوش اوغلو الى ان الدعوات الى المفاوضات يجب توجيهها على الارجح الاسبوع المقبل وانه من المفترض حضور واشنطن.

هذا وحصلت "الحدث" على نسخة من شروط المعارضة من أجل التوافق حول الذهاب إلى محادثات أستانة للسلام والتي ناقشها وفد الفصائل المفاوض في أنقرة على مدار اليومين الماضيين.



وتتمثل تلك الشروط بتحقيق وقف إطلاق النار الكامل والتأكيد على أن يشمل المناطق المحددة والتي من ضمنها وادي بردى والغوطة الشرقية والرستن وتلبيسة وغيرها، إضافة إلى احترام خطوط التماس الحالية بعد تقديم الخرائط التي تحددها ووقف إطلاق النار والتحشيد والهجمات.



وتتعهد المعارضة بالمقابل بتشكيل وفدها وتقديم أسماء أعضائه بعد ثمان وأربعين ساعة من التزام النظام وحلفائه بوقف إطلاق النار، بشرط أن يتم نشر مراقبين على الأرض خلال العشرة أيام القادمة وقبل توجه الوفد المفاوض إلى أستانة.