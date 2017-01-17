بالفيديو.. ما لم تره من قبل عن هجوم سوسة 2015

لو لم ينزل هذا الارهابي من هذه السيارة في السادس والعشرين من يونيو عام 2015، ربما كان 39 مدنياً لا يزالون على قيد الحياة أو أقله لما كانوا ليسقطوا برصاصات هذا المتطرف الذي هاجم شاطئ مدينة سوسة التونسية وفتح نيران رشاشه الآلي على مدنيين عزّل ذنبهم الوحيد أنهم كانوا يستمتعون بنهار مشمس على شواطئ تونس الذهبية.

هي صور جديدة لحدث قديم لم يُمحَ بعد من ذاكرة التونسيين والبريطانيين والعالم أجمع... لكنّ كاميرات المراقبة أفرجت عن هذه المشاهد أخيرا بعد التأكد من صدقيتها.

الصور لا تحتاج وصفاً والحدث لم يُنتسَ لكن المقصد من إعادة نشرها قد يوقظ بعضاً من أصحاب العقول المبنّجة عساهم يشاهدون ما يفعلونه في ساعات تخلّوا فيها عن الإنسان بداخلهم.

فهذا الذي فتح النار على مدنيين عند الشاطئ ودخل إلى داخل فندق المنتجع السياحي كما تظهر كاميرات المراقبة محاولا إكمال ما بدأه انتهى به الحال مرميا على رصيف بعد أن أسقطته قوات الأمن التونسية قتيلا اسمه سيف الدين الرزقي، مواليد 1992، من ولاية سليانة، عمل سابقا في المنطقة السياحية بسوسة... وانتهى متطرفا في داعش.

