يلدريم يؤكد اعتقال منفذ هجوم رأس السنة في اسطنبول

أكد رئيس وزراء تركيا بن علي يلدرم، الثلاثاء، اعتقال منفذ هجوم ليلة رأس السنة في اسطنبول، وقال في مؤتمر صحفي من العاصمة التركية أنه لا مبرر لإجراء انتخابات تركية مبكرة.

من جانبه أعلن أيضاً والي اسطنبول فاسين شاهين، القبض على منفذ هجوم مطعم رينا أوزبكي واسمه عبدالقادر ماشاريبوف دخل تركيا من الحدود الشرقية بطريقة غير شرعية، مشيرا إلى أنه تم اعتقال 50 شخصا خلال ملاحقة المنفذ.

واضاف " المهاجم تلقى علومه في افغانستان وكان بحوزته أسلحة وأموال ووثائق مزورة".

وأكد أن منفذ الهجوم اعترف بذنبه وتنفيذه الإعتداء الإرهابي، فيما تم اعتقال عراقي وسيده مصرية مع منفذ الهجوم.

هذا وأفادت وكالة الأناضول التركية، أمس الاثنين، أنه تم اعتقال منفذ هجوم ليلة رأس السنة في اسطنبول.

ونقلت الوكالة عن مصادر أمنية تركية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن اسطنبول تلقت بلاغاً حول إقامة منفذ الهجوم في منزل بمنطقة أسنيورت باسطنبول.

كما ذكرت قناة "تي آر تي" الحكومية أنه في أعقاب عملية تفتيش واسعة النطاق نجحت الشرطة في العثور على المشتبه به، الذي كان في شقة في حي إيسينيورت مع ابنه البالغ من العمر أربع سنوات.

وذكر موقع Inanis Gazetesi التركي، أن "أبو محمد الخراساني" كما كان Abdulkadir Masharipov يلقب نفسه، تم اعتقاله بعملية أمنية في منطقة Esenyurt الواقعة بالقسم الأوروبي من اسطنبول، وكان نزيلاً هو وابنه في بيت صديق له أصله من قيرغيزستان "وتم إلقاء القبض على الثلاثة" وفقاً لما قرأت "العربية.نت" مترجماً عن الموقع الذي أخبر أيضاً، أن ماشاريبوف تم نقله بعدها إلى المستشفى للعلاج من جروح وكدمات أصيب بها، وواضحة على وجهه في الصورة التي تم توزيعها له بعد اعتقاله.

أما صحيفة Haber turk المقربة من الأجهزة الأمنية، فذكرت في موقعها أن المعتقلين هم 5 رجال و3 نساء.

وكان مسلح قتل 39 شخصاً في هجوم على مطعم في اسطنبول ليلة رأس السنة، وأعلنت تركيا أنها حددت أماكن وجوده المحتملة وصلاته.

وبحسب "تي آر تي" فإن الاعتقال تم خلال عملية نفذتها الشرطة بالتعاون مع جهاز الاستخبارات التركية "إم آي تي".

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أكد أنه تم التعرف على المهاجم بدون أن يذكر اسمه أو جنسيته، بينما صرح نائب رئيس الوزراء لوسائل إعلام أن المهاجم من أصل إويغوري على الأرجح.

وذكرت "تي آر تي" أن الموقوف كان يقيم في شقة يستأجرها رجل قيرغيزي تم اعتقاله أيضاً. وعلى ما ذكرت وسائل إعلام تركية، فإن منفذ الاعتداء هو أوزبكي ينتمي إلى تنظيم داعش.



