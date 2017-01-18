مبادرة تقترح رئيس مجلس رئاسي ليبي جديد وحكومة مستقلة

تتواصل الجهود لرأب الصدع في ليبيا بين الفرقاء السياسيين، وكشفت وسائل إعلام محلية أبرز محاور قمة الاجتماع العربي الثلاثي لوزراء خارجية مصر وتونس والجزائر المقرر خلال أيام.

وأشارت إلى أن اللقاء سيقترح تعيين مجلس رئاسي جديد وتشكيل حكومة مستقلة.

يأتي هذا بالتزامن مع مساعٍ روسية مصرية لعقد لقاء بين قائد الجيش الليبي خليفة حفتر ورئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وتقترح المبادرة العربية تعيين مجلس رئاسي جديد و"حكومة غير حزبية" في ليبيا هذا ما سيتضمنه اجتماع القمة الثلاثية لوزراء خارجية وتونس والجزائر المرتقبة خلال أيام.

جدول أعمال الاجتماع كشفت عنه وسائل إعلام ليبية، قائلة إن القمة ستقترح مبادرة جديدة للتداول السياسي، تقوم على تعيين رئيس جديد للمجلس الرئاسي مع نائبين له، وتشكيل حكومة يكون رئيسها مستقلاً، ووزراؤها ليس لديهم أي انتماءات حزبية، على أن يتعهد مجلس النواب بالعمل على منحها الثقة.

المبادرة تتضمن أن تكون القيادة العليا للجيش لرئيس البرلمان، وأن تكون المبادرة بتوافق ليبي وعربي وأممي.

وتأتي التحركات السياسية العربية بالتزامن مع تحرك روسي، حيث أفادت أنباء بلقاء منتظر، يضم كلاً من قائد الجيش الوطني خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج، برعاية روسية - مصرية في القاهرة.

بريطانيا بدورها أوفدت سفيرها إلى ليبيا، بيتر ميليت، للتباحث مع مجلس النواب الليبي.

مليت وخلاله لقائه عقيلة صالح أقرّ بفشل المجلس الرئاسي، ووعد بالتعاون لتغيير المبعوث الأممي مارتن كوبلر. بناء على رغبة البرلمان وأعرب أيضا عن تأييده التعديل الجديد على الاتفاق السياسي، بحيث يتكون المجلس الرئاسي من ثلاثة أعضاء وتعيين رئيس وزراء جديد.

ميدانياً شددت قوات الجيش الوطني الخناق أكثر على مسلحي الجماعات الإرهابية، بعد أن أحكم قبضته على كامل منطقة بوصنيب ثاني معقل لتلك الجماعات غرب بنغازي؛ على إثر معارك عنيفة استمرت ثلاثة أيام متتالية، ولم يبق لها سوى مساحة صغيرة جداً في منطقة قنفودة المطلة على البحر.