مقتل فلسطيني بنيران قوات الاحتلال بدعوى محاولة طعن

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطينياً عند حاجز عسكري قرب مدينة طولكرم شمال الضفة، وذلك بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن هناك، بحسب جيش الاحتلال الذي قال إن الشاب ألقى الحجارة على جنود الحاجز، ثم حاول طعن أحدهم بسكين كانت بحوزته.

في الضفة الغربية، أفاد مراسل الحدث بإصابة 7 فلسطينيين بجروح في أعقاب مواجهات تخللتها اشتباكات مسلحة بعد اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم قلنديا جنوب مدينة رام الله.

من جهته دعا السفير السعودي في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي مجلس الأمن إلى تنفيذ القرار 2334 الذي دان الاستيطان الإسرائيلي، وإلى دفع عجلة الحل السياسي إلى الإمام. وقال المعلمي إن السلام في الشرق الأوسط والعالم لن يتوافق مع استمرار الاحتلال الإسرائيلي.