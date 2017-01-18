موسكو ترحب بالفصائل البعيدة عن داعش والنصرة إلى أستانا

وجهت روسيا الأربعاء، عبر وزير خارجيتها سيرغي لافروف دعوة لكل فصيل سوري مسلح غير مرتبط بتنظيم "داعش" الإرهابي أو جبهة النصرة لمفاوضات أستانا.



وقال لافروف إن بلاده لا تعارض مشاركة "جيش الإسلام" غير الوارد على قائمة الإرهاب الأممية للمشاركة في المحادثات، والذي انضم إلى الهدنة في سوريا.

وأشار إلى أن ممثلي كل الفصائل السورية المسلحة التي انضمت إلى الهدنة في سوريا سيشكلون وفدهم في المحادثات. وزير الخارجية الروسي قال إن تشكيلة المشاركين في لقاء أستانا ستتضح لاحقا، مشيرا إلى أن صيغة الدعاوى تمكن الجميع من المشاركة بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية.

واشار المصدر إلى أن وثيقة استانة الختامية سيتم تنسيقها بمشاركة وفود روسيا وتركيا وإيران، مضيفاً أنه تم توجيه دعوة للولايات المتحدة لحضور الاجتماع بصفة المراقب.