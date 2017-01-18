نظام الأسد يواصل بيع البلاد لإيران.. هذه المرة اقتصاديا

صفقة بيع سوريا لإيران، هكذا وصفها معارضون لنظامي الأسد وطهران.

بيد أن النظر في الاتفاقات الخمسة، كما نوه مراقبون، التي وقعها رئيس وزراء النظام السوري عماد خميس مع النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، تمنح طهران يدا عليا في التحكم في الاقتصاد السوري.

تضمنت الاتفاقات تسليم خمسة آلاف هكتار من الأراضي الزراعية ومناجم فوسفات تقع على بعد خمسين كيلومترا جنوب مدينة تدمر الأثرية وألف هكتار لإنشاء مستودعات ومحطات للنفط والغاز إضافة إلى رخصة تشغيل الهاتف المحمول، إلى جانب مشروع لتربية الماشية على الأراضي السورية كما شملت الاتفاقية عقدا سادسا ويتعلق بإنشاء ميناء نفطي في سوريا.

وتأتي زيارة رئيس الوزراء السوري إلى طهران في ظل تصاعد السخط الشعبي في الشارع الإيراني بسبب استمرار تدفق الأموال الإيرانية إلى سوريا المنهكة اقتصاديا في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر إعلامية على وجود مطامع سورية في الحصول على قرض جديد، ليكون هذا القرض إذا وافقت إيران على منحه هو الرابع من نوعه خلال خمس سنوات الأخيرة حيث قدمت الحكومة الإيرانية في العام الماضي نحو مليار دولار لدمشق.

