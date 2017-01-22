ترمب يتوعد بسحق الإرهاب وداعش

أكد الرئيس الاميركي دونالد ترامب للعاملين في وكالة الاستخبارات المركزية CIA اثناء زيارته مقرها انه يدعمهم بكل قوة، وذلك في محاولة منه لتخفيف وقع تصريحات سابقة انتقد فيها الوكالة على خلفية اتهامها لروسيا بالوقوف خلف عمليات القرصنة ..

وفي أول زيارة له إلى مقر وكالة الاستخبارات المركزية CIA ، أكد رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب ان لا خيار أمام الولايات المتحدة سوى القضاء على الإرهاب واجتثاثه من على وجه الارض .. مشيرا الى أن الشر الذي يحمله تنظيم داعش لا مثيل له ...

وجاءت زيارة ترمب لمقر ال CIA في واشنطن لرأب الصدع والخلاف مع وكالات المخابرات ..

حيث أكد على دعمه الكامل لتلك الاجهزة، معتبرا أن عمل أجهزة الاستخبارات الأميركية يساهم في حماية العديد من الأرواح، وكان وصل التراشق بين الطرفين قبل تولي ترمب لمنصبه حدا لم يسبق له مثيل، بعد أن اتهم ترمب أجهزة المخابرات بانتهاج أساليب تذكره بألمانيا النازية ...



تلك الاتهامات جاءت بعد أن وجهت الاجهزة المخابرات اصابع الاتهام لروسيا بالقرصنة وتقديم الدعم له أثناء الانتخابات الرئاسية ..

بالاضافة الى تشكيكها بمؤهلات ترمب وقدرته على إتخاذ القرارت خصوصا أنه لم يتول في حياته أي منصب عام كما كانت تقول الـ CIA ..

غير أن مراقبين يرون أن تضميد الجراح التي تسبب فيها الخلاف بين الطرفين قد يستغرق وقتا.

