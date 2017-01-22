دي ميستورا يصل أستانا للمشاركة في المحادثات

وصلها صباح اليوم إلى أستانا وفد الفصائل المعارضة للمشاركة في المحادثات المرتقبة غدا الإثنين..

وكان المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا وصل إلى العاصمة الكازاخستانية للمشاركة في المفاوضات بعد أن كان نفى سابقا مشاركته الشخصية

وذكر رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية الكازاخستانية أنور جايناكوف أنه من المتوقع وصول وفود المعارضة السورية مساء اليوم.

علما أنه قد وصلت وفود النظام السوري وإيران وتركيا إلى أستانا.



هذا وأعلنت الخارجية الامريكية أن السفير الأميركي في كازاخستان سيحضر المحادثات بصفة مراقب مشددا على أن الولايات المتحدة ملتزمة ٌ بالحل السياسي للأزمة في سوريا.

يأتي هذا بعد تصريحات الناطق الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف عن خلاف بين موسكو وطهران حول مشاركة واشنطن في المحادثات.



وفي سياق التحضير لاجتماعات أستانا، ذكرت وكالة فارس الإيرانية للأنباء أن وفد إيران إلى عاصمة كازاخستان عقد جملة من المشاورات مع الوفدين الروسي والتركي.