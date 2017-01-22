كيري يشارك في المظاهرات المناهضة لترمب

شهدت العاصمة الامريكية واشنطن تظاهرات حاشدة قُدر عددُ المشاركين فيها بنحو نصف مليون متظاهر من بينهم وزير الخارجية السابق جون كيري احتجاجا على مواقف الرئيس ترامب من المرأة والمهاجرين.



حيث تدفق مئات الوف المجتجين في تظاهرة تعد الأضخم احتجاجا على تنصيب رئيس أمريكي كما شهدت بوسطن ونيويورك ودنفر وشيكاغو تظاهرات مماثلة

