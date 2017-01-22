لبنان.. إحباط عملية انتحارية في أحد مقاهي بيروت

نجت العاصمة اللبنانية من تفجير ارهابي كان يستهدف أحد أهم المناطق السياحية والتجارية في بيروت..

فقد القى الجيش اللبناني القبض على انتحاري قبل أن يفجر نفسه داخل مقهى مزدحم في العاصمة .

وتم إلقاء القبض على الرجل الذي كان يرتدي حزاما ناسفا ليل أمس السبت عند دخوله مقهى في شارع الحمرا غرب بيروت.

وبحسب بيان صادر عن الجيش اللبناني فإنّ قوة من مديرية المخابرات بالتنسيق مع فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحبطت عملية انتحارية كان يقودها اللبناني المدعو عمر حسن العاصي الذي يحمل بطاقة هويته، وأصيب خلال اعتقاله عندما طرحه عدد من العسكريين أرضا لمنعه من تفجير حزامه، ونقل الى مستشفى مجاور للعلاج قبل استجوابه.

وبحسب الصور التي نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام لبنانية، فإنّه تم القاء القبض على الانتحاري قبل تفجير نفسه..

وبحسب بيان الجيش اللبناني فإنّ اللبناني المدعو عمر حسن العاصي كان مزنّراً بحزام ناسف وحين حاول دخول مقهى "الكوستا" عنوة لتفجير نفسه، تصدت له قوة من المخابرات في الجيش اللبناني ما أدى الى وقوع عراك بالأيدي مع القوة العسكرية، وإطلاق نار عليه بدون قتله ونقل على الأثر إلى المستشفى للمعالجة.. ليتم التحقيق معه لاحقا.



هذا الهجوم الذي تم إحباطه في شارع الحمرا الذي يقع غرب العاصمة اللبنانية بيروت... كان ليتحوّل إلى كارثة حقيقة لو تمت عملية المهاجم الانتحاري حيث أنّ شارع الحمرا يُعدّ من الشوارع الحيوية جدا في لبنان وتنتشر فيه المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم.. فيما تعرف ليلة السبت عادة ازدحاما برواد المطاعم والمقاهي.



