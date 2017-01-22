مشاهير وقدامى المحاربين ينضمون إلى الاحتجاجات ضد ترامب

شهدت الاحتجاجات ضد ترامب مشاركة عدد متزايد من نجوم المجتمع الأميركي. المخرج مايكل مور، والنجم السينمائي، روبرت دي نيرو، كانا شاركا في الاحتجاجات التي تزامنت مع تنصيب الرئيس.



فيما شهد اليوم الثاني انضمام عدد من المحاربين القدامى في الجيش الأميركي، وكذا عدد من السياسيين ومشاهير الفن مثل مادونا وآشلي جود وسكارليت جوهانسون وجانيت موناي.

