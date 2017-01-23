ترمب يدعو نتنياهو إلى واشنطن الشهر المقبل

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الأحد، أنه تلقى دعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب للقائه في واشنطن الشهر المقبل، وذلك خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما مساء الأحد.

ووصف البيت الأبيض المكالمة بأنها "ودية للغاية"، وأوضح أن ترمب أكد لنتنياهو أنه لا يمكن تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين إلا بتفاوض مباشر بين الطرفين.

من جهته، أشار مكتب نتنياهو إلى أنه جرى بحث الاتفاق النووي مع إيران وعملية السلام مع الفلسطينيين وقضايا أخرى خلال الاتصال الهاتفي بينهما.

وقبيل الاتصال، أعلنت إسرائيل عن خطة استيطانية جديدة في القدس الشرقية تشمل بناء 560 منزلا.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد انتهجت سياسة رافضة للاستيطان، ما أثار التوتر في العلاقة بين واشنطن وتل أبيب.