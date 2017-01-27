صحيفة لوباريزيان: 16ألف مشتبه يخضعون للمراقبة الأمنية

أثارت تسريبات لمصادر استخباراتية في فرنسا الى صحيفة لوباريزيان معلومات عن وجود 16 ألف مشتبه باعتناقهم آراء متطرفة، بينهم خمسة آلاف مصنفون خطيرين.



لكن ما يقلق فعلا أن عددا من المشتبه بهم يشغل وظائفَ حساسة في قطاعِ النقل، بينما يتولى القسمُ الآخر التعاملَ مع حقائبِ الركاب على متنِ الطائرات..

في قطاع الأمن أيضاً هناك مشتبه بهم بدرجة أقلّ، وفي القطاع التربوي يبلغ عدد الطلبة المشتبه في تطرفهم 1848 من أصل خمسة ملايين ونصف المليون من طلبة المدارس المتوسطة والثانوية. من بين المعلمين أيضاً متطرفون أوقفت الشرطة عشرةً منهم خلال العامين الماضيين.

التصدي لهذه الظاهرة لا يكون بالأمن فقط بل بأن يكون كلُّ مواطن حارسا كما قيل لنا في مجلس النواب:

يذكر أنه في منتصف الشهر الماضي صوتت غالبية نيابية لصالح تمديد حالة الطوارئ للمرة الخامسة منذ هجمات الثالث عشر من نوفمبر بحيث يغطي التمديد فترة إجراء الإنتخابات الرئاسية في الربيع المقبل.

