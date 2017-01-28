علوش: الشعب السوري وحده من يكتب دستوره

رفض رئيس الوفد المفاوض في مباحثات استانا محمد علوش مسودة الدستور المقترحة من روسيا، معلنا ان ‏الشعب السوري وحده من يكتب دستور البلاد الذي يعبر عن هويته الحقيقية.

وأكد علوش في تغريدة على توتير ان السوريين هم اصحاب الحق الأول والأخير بتعديل الدستور في المرحلة الانتقالية وليس وقت الحرب والتهجير، بحسب تعبيره.

من جهة ثانية، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن مشروع الدستور السوري الجديد الذي اقترحته روسيا ما هو إلا قائمة أفكار على السوريين أنفسهم إيجاد الإجابات عليها، مشددة أن موسكو لا تقترح شكلا للدولة السورية.

وحول اعلان روسيا تأجيل مباحثات جنيف، نفت المتحدثة باسم المبعوث الأممي إلى سوريا يارا شريف تأجيل المفاوضات.



وقالت إّن دي ميستورا هو الوحيد الذي يقرر تأجيل المحادثات، مشيرة إلى أن دي ميستورا سيبت حول مسألة موعد مؤتمر جنيف بعد لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الأسبوع المقبل إلى جانب ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن.

التصريحات الأممية جاءت بعد إعلان موسكو التأجيل إلى غاية نهاية الشهر المقبل بعدما كانت المفوضات مقررة في الثامن فبراير المقبل.



