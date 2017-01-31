أميركا سمحت بدخول 900 لاجئ رغم قرار ترمب

سمحت الإدارة الأميركية بدخول ما يقارب 900 لاجئ هذا الأسبوع رغم قرار ترمب بمنع دخوال مواطنين من 7 دول إسلامية، بحسب ما نشرت وكالة رويترز بعد اطلاعها على وثيقة من وزارة الأمن القومي.

وقال مسؤول في الوزارة، الاثنين، إن قرار السماح لمئات اللاجئين بالدخول جاء قبل بدء الحظر المفروض على مواطني سوريا والعراق واليمن والسودان والصومال وليبيا وإيران.

ولكن لم يحدد المسؤول جنسية اللاجئين الذين مُنحت لهم أذونات الدخول.

واستند موظفو وزارة الأمن القومي إلى توجيهات من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما خاصة ببرناج اللاجئين.

وشملت عمليات التدقيق التي أجراها المسؤولون خلفيات اللاجئين على مدى العامين الأخيرين.