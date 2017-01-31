أوروبا تدين تجربة إيران الصاروخية.. وموسكو تدافع

دعا الإتحاد الأوروبي ايران الثلاثاء إلى تجنب "تعميق الريبة" إثر تقارير عن إجراء إيران تجربة على صاروخ بالستي متوسط المدى. وقالت متحدثة باسم وزيرة الخارجية فيديريكا موغيريني إن "الاتحاد الأوروبي يكرر الإعراب عن قلقه إزاء برنامج الصواريخ الإيراني ويدعو إيران إلى الامتناع عن كل عمل من شأنه تعميق الريبة مثل تجارب الصواريخ البالستية".

في المقابل، اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، الثلاثاء، أن إيران لا تنتهك قرار مجلس الأمن الدولي حول برنامجها النووي في حال أجرت تجربة لإطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى، واعتبرت الدعوة إلى لقاء عاجل لمجلس الأمن بهذا الشأن مسعى إلى "تأجيج الوضع".

وقال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف في تصريح لوكالة أنباء انترفاكس إن "مثل هذه الأفعال، في حال حدثت، فإنها لا تنتهك القرار"، مشيرا إلى أن "القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لا ينص على منع إيران من القيام بمثل هذه الأفعال".

إيران تحذر واشنطن

من جهته، وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الثلاثاء، تحذيراً إلى الولايات المتحدة وطالبها بعدم البحث عن "ذريعة" لإثارة "توترات جديدة" بخصوص برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وقال ظريف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي جان مارك إيرولت: "نأمل في ألا تستخدم مسألة برنامج إيران الدفاعي ذريعة" من قبل الإدارة الأميركية الجديدة "لإثارة توترات جديدة".

في حين قال إيرولت:" إن فرنسا أعربت مرارا عن قلقها إزاء استمرار التجارب الباليستية التي تعيق عملية إعادة بناء الثقة التي أرساها اتفاق فيينا" حول برنامج إيران النووي. كما ذكر أن فرنسا "متمسكة باتفاق فيينا" حول البرنامج النووي الإيراني وأنها ترغب في "احترامه بدقة من قبل كل الموقعين".

