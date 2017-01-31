مجلس الأمن يبحث تجربة إيران الصاروخية

يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، اليوم الثلاثاء، لبحث تجربة إيران لصاروخ باليستي.

وكانت مصادر أميركية مسؤولة، أكدت أن إيران اختبرت صاروخا باليستيا متوسط المدى يوم الأحد، وانفجر على مسافة 630 ميلا قرب مدينة سيمنان شمالي إيران.

وأعلن مسؤول أميركي أن واشنطن أخذت علما بتجربة صاروخية إيرانية أجريت مساء الأحد.

والتجربة الصاروخية هي أول اختبار فعلي للعلاقات بين طهران والرئاسة الأميركية الجديدة، لا سيما على خلفية موقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب الرافض للاتفاق النووي الموقع مع إيران في فيينا.

وكانت إيران شهدت آخر تجربة من هذا النوع في يوليو/تموز من العام الماضي.

وأكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور بوب كوركر، على العمل مع المشرعين الآخرين وحكومة الرئيس ترمب من أجل محاسبة طهران.