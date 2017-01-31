ملاحقو المتطرفين لا يفهمون العربية

الحرب ضد داعش ليست حربا على الأرض فقط، ففي قاعدة ماكديل الجوية بولاية فلوريدا، يخوض فريق من خبراء اللغة حربا على الإنترنت ضد العناصر المتطرفة.

ومن خلال برنامج "ويب أوبس" الذي يراقب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أملا في العثور على مقاتلين محتملين لمحاولة منعهم من الانضمام إلى الجماعات المتطرفة.

إلا أن البرنامج الذي تشرف عليه القيادة المركزية للجيش الأميركي يواجه اتهامات بعدم فعاليته، خاصة بعد شهادات من عاملين سابقين في البرنامج رفضوا الكشف عن هوياتهم قالوا إن الفريق يعاني ضعفا حادا في فهم اللهجات المختلفة للغة العربية، ما يدفعهم إلى الخلط بين بعض الكلمات وتزويد البرنامج بمعلومات خاطئة في بعض الأحيان.

وأضاف العاملون السابقون أن بعض الموظفين العاملين في البرنامج مجبرون على تسجيل تقدم في أداء البرنامج بغض النظر عن قدرتهم على تقفي حسابات المتطرفين.

وهو الأمر الذي دفع الجيش إلى إعادة تقييم أداء المراقبين، خاصة وأن العديد منهم لا يملك الدافع في مراقبة المتطرفين.

ويعد هذا البرنامج واحدا من عدة برامج أطلقتها الولايات المتحدة منذ العام الماضي لمواجهة داعش على الإنترنت.

حيث تستخدم الولايات المتحدة فريقا من الخبراء الذين يدرسون أساليب داعش ويقلدونها على مواقع التواصل الاجتماعي لجمع معلومات استخباراتية عن التنظيم وأماكن تواجد عناصره.