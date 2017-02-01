4 ولايات أميركية تطعن على قرار ترمب حول حظر السفر

تزايدت الطعون القانونية الأربعاء على أولى الاجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن الهجرة مع قيام ثلاث ولايات هي ماساتشوستس ونيويورك وفرجينيا، إلى جانب واشنطن بالطعن في الأمر التنفيذي الذي يحظر سفر مواطني سبع دول ذات غالبية إسلامية إلى الولايات المتحدة .

واعتبرت تلك الولايات أن قرار ترمب ينتهك الضمانات التي يكفلها الدستور الأميركي بشأن الحرية الدينية.

وباتت سان فرانسيسكو أول مدينة أمريكية تطعن على الأمر الرئاسي بحجب تمويل اتحادي عن المدن الأميركية التي تتبنى سياسات حماية للمهاجرين غير الموثقين.

وفي سياق متصل، أعلن كل من المدعيان العامان لنيويورك وفرجينيا عزم الولايتين الانضمام إلى دعاوى قانونية مماثلة أمام محاكم اتحادية للطعن في الحظر إلى جانب رفع عدد من المواطنين الأجانب دعاوى مماثلة.

إلى ذلك تظاهر المئات مساء الثلاثاء أمام المحكمة العليا للتعبير عن اعتراضهم على قرارات ترمب.



